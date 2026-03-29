Временные ограничения на полеты вводили в 12 аэропортах России

Росавиация: на прилет и вылет закрыты девять воздушных гаваней

В ночь на 29 марта в аэропортах в 12 российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

После полуночи в целях обеспечения безопасности полетов временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Пскова, Саратова и Ульяновска. Следом в аэропортах Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы только по согласованию из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства в их районе. Пассажиров предупредили, что расписания рейсов могут корректироваться.

После этого временные ограничения распространили на краснодарскую авиагавань (Пашковский) имени Екатерины II и самарский Курумоч. Затронули они и петербургский аэропорт Пулково, в котором сначала ограничили полеты, а потом разрешили выпускать и отправлять рейсы по согласованию.

Под временные ограничения также попали аэропорты Бугульма и Жуковский, но с подмосковной авиагавани их уже сняли.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили 26 дронов ВСУ над Белгородской, Курской и Тульской областями, Крымом и территориями московского региона.