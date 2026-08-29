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    В 35 регионах России протестируют правила дорожного движения для роботов-доставщиков

    Минтранс утвердил ПДД для роботов-доставщиков

    Проект правил дорожного движения для роботов-доставщиков разработали в России. Правительство введет экспериментально-правовой режим в 35 регионах. Об этом сообщил РИА «Новости» министр транспорта Андрей Никитин.

    «Смысл этого режима как раз и заключается в том, чтобы на практике обкатать и закрепить понятные, безопасные условия работы роботов в городской черте», — сказал он.

    Над проектом постановления кабмина работали специалисты Минэкономразвития, МВД и Минтранса. Они определили порядок идентификации роботов-доставщиков, правила взаимодействия с пешеходами, максимальную скорость и ответственность операторов.

    Никитин сообщил, что в итоговом документе пропишут также запрещенные для проезда зоны. Разработчики исходили из принципа, что роботы-доставщики не должны мешать людям.

    В Подмосковье роботы-доставщики от «Яндекса» появились в апреле. На начальном этапе они курсировали по Химкам, Одинцову, Люберцам и Долгопрудному.