Скорость роботов-доставщиков в России ограничили до 25 километров в час

Роботы-доставщики в рамках экспериментального правового режима начнут ездить со скоростью, не превышающей 25 километров в час. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства сообщило РИА «Новости» .

Экспериментальный режим введут в 35 российских регионах на протяжении трех лет. Роботам разрешили ехать по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам.

Во время движения по тротуарам и пешеходным зонам они смогут разгоняться до 10 километров в час, по проезжей части — до шести километров в час. Исключением станут велодорожки и обочины — там можно двигаться со скоростью до 25 километров в час.

При совмещенном движении с пешеходами и пользователями средств индивидуальной мобильности приоритет отдается человеку, а не роботу.

Ранее управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов подтвердил, что российские компании активно внедряют роботизированные решения в сфере логистики. В столице сейчас работают более 200 роботов-роверов.