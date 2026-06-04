В Одинцове роботы-доставщики стали частью городской жизни

В Одинцове все чаще можно увидеть робота-доставщика, который самостоятельно перемещается по городу. В 8-м микрорайоне расположен даркстор, где роботов загружают заказами. Общий вес посылки не должен превышать 25 килограммов.

Робот оснащен лидаром, ультразвуковыми датчиками и камерами для распознавания светофоров. За маршрут движения отвечает бортовой вычислитель. В случае внештатной ситуации управление берет на себя удаленный оператор.

Заказать доставку роботом в Одинцове можно через приложения «Яндекс Еда» или «Лавка», если в зоне есть свободный робот. Для получения заказа нужно нажать в приложении «Открыть крышку».

Роботы работают круглосуточно и в любую погоду, проезжая на одном заряде до 70 километров и работая около 10 часов. За все время работы не было ни одного ДТП по вине робота-доставщика.

По итогам первого квартала 2026 года количество роботов Яндекса достигло 500 единиц. Они работают не только в Одинцове, но и в Москве, Химках, Люберцах, Долгопрудном, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Мурино и Иннополисе. Роботы уже выполнили более 1 миллиона успешных доставок.