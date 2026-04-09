Яндекс запустил роботов-доставщиков в городах Подмосковья

Компания Яндекс запустила роботизированную доставку в четырех городах Московской области: Химки, Люберцы, Одинцово и Долгопрудный. Роботы-доставщики доставляют продукты, товары повседневного спроса и готовую еду из дарксторов Яндекс Лавки.

В Одинцове роботы работают в районе улицы Говорова, а в скором времени станут доступны и в окрестностях улицы Маковского. В Долгопрудном они доставляют заказы в районе проспекта Пацаева, в Люберцах — в окрестностях Комсомольского проспекта. В Химках роботы обслуживают три даркстора: на Юбилейном проспекте, а также на улицах Кудрявцева и Академика Грушина.

До конца года Яндекс планирует расширить районы с роботизированной доставкой и включить в сервис новые заказы для еды и других товаров.

В Подмосковье будут использоваться роботы-доставщики четвертого поколения, представленные Яндексом осенью 2025 года. Это первые серийно выпускаемые роботы компании, которые превосходят своих предшественников по проходимости и другим техническим характеристикам. До конца 2027 года Яндекс выпустит 20 тысяч таких роботов.

«Запуск роботов-курьеров в четырех городах Подмосковья — пилотный проект, который повысит комфорт и качество сервиса доставки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Роботы-доставщики Яндекса полностью автономны и используют комплекс сенсоров для безопасного передвижения по городу. Они способны работать в любую погоду и оперативно реагировать на неожиданные ситуации благодаря алгоритмам машинного обучения.