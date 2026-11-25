Пик снежного ненастья в Москве уже завершился. На это указал в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

«Сегодня столица останется под влиянием балканского циклона, центр которого в середине дня окажется над Рязанской областью», — заявил метеоролог.

Атмосферный вихрь, замедляя движение, сохранит в городе облачность и ветер, продолжит засыпать его снегом и вызывать метели. Однако самый сильный снегопад уже позади, осадки днем будут постепенно ослабевать, и в осадкомеры сегодня попадет не более 1-6 миллиметра.

Дороги покроются льдом и снежными заносами, к вечеру снежный покров вырастет до 7-12 сантиметров, на юге области — до 12-17.

Столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов, в Подмосковье — от 0 до -4. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, с порывами. Атмосферное давление повысится до 741 миллиметра ртутного столба.

Завтра в столичном регионе выпадет небольшой снег. Ночью температура составит -3-5 градусов, днем — от 0 до -2.

Ранее москвичей предупредили о восьмибалльных пробках.