Снегопад в столичном регионе не отразился на движении пригородных поездов радиальных направлений в Мосузле. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Движение пригородных поездов радиальных направлений в Мосузле осуществляется в штатном режиме на фоне прошедшего снегопада», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что снег убирали на железнодорожной инфраструктуре на протяжении всей ночи. Для уборки задействовали спецтехнику, средства малой механизации и нужное число людей.

В столичном департаменте транспорта москвичей предупредили о восьмибалльных пробках из-за непогоды. Людей призвали пересесть на общественный транспорт по возможности.

Как отметила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в среду ожидается снежная и ветреная погода, температура достигнет -3 градусов. Сейчас на регион влияет балканский циклон, который принес с собой сильный ветер.