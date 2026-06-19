Поезда в Крым и обратно с 20 июня будут ходить только до Керчи

Маршруты всех поездов «Таврия», следующих в Крым и из него, с 20 июня сократят до Керчи. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Изменения связаны с временным закрытием одного из участков Крымской железной дороги. Для пассажиров организуют автобусную доставку.

«Все поезда „Таврия“, прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи. <…> Пассажиров поездов отвезут автобусами от или до станции Керчь-Южная», — отметила пресс-служба.

Ранее в Крыму скорректировали расписание пассажирских поездов: по новой схеме они стали курсировать только в светлое время суток. Решение приняли для обеспечения безопасности перевозок.