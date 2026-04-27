«Победа» скорректирует расписание рейсов из-за непогоды

«Просим наших клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт», — отметили в компании.

«Победа» уточнила, все службы работают в усиленном режиме, чтобы информировать и обслуживать пассажиров в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

В понедельник в Москве высота снежного покрова достигла 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет.

Москвичам порекомендовали не выходить на улицу в непогоду без острой нужды и пользоваться общественным транспортом. По прогнозам синоптиков, к вечеру понедельника снегопад в Москве начнет утихать, но не прекратится полностью. Погода улучшится только в среду.