Стало известно, когда в Москве прекратится снегопад

Синоптик Леус: погода в Москве улучшится в среду

К вечеру понедельника снегопад в Москве начнет утихать, но во вторник все еще не прекратится. Улучшение погоды ожидается только в среду, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Снежное ненастье в столице будет постепенно ослабевать к сегодняшнему вечеру, но сохранится и в течение завтрашнего дня», — отметил Леус.

Синоптик добавил, что в среду растает снежный покров, сформировавшийся после непогоды.

Рабочая неделя в Москве началась с рекордно низкого атмосферного давления — 729,9 миллиметра ртутного столба. В норму оно также вернется лишь в середине дня среды.

За сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 миллиметров влаги.

Жителей Московского региона предупредили о гололедице на дорогах. Автомобилистов призвали не выезжать на летней резине. Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом из-за непогоды.