«Рекордный снегопад!» Высота снежного покрова в Москве достигла 12 см

В понедельник в Москве высота снежного покрова достигла 12 сантиметров, побив рекорд, установленный 55 лет назад. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Это третий рекорд сегодняшнего дня — еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет!» — написал Леус в своем телеграм-канале.

По данным базовой метеостанции ВДНХ, за ночь в Москве выпало 16 миллиметров осадков. Это уже превышает суточный рекорд 1880 года, когда выпало 14,7 миллиметра. Осадки в столице продолжаются, и новый рекорд станет известен после 21:00, когда завершатся метеосутки.

«Рекордный снегопад!» — добавил Леус.

Ранее столичные власти порекомендовали жителям не выходить на улицу в непогоду без острой нужды. Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, как ожидается, сохранится до конца дня. Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом.