Пенсионеров-безбилетников предложили не высаживать из автобусов

Пенсионеров наряду с детьми и инвалидами предложили не высаживать из общественного транспорта даже при отсутствии билета. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила такое обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщило РИА «Новости» .

Она предупредила МВД России о разработке поправок к законодательству. Депутат предложит запретить принудительно высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев людей старше 75 лет, если они ехали без сопровождающего, не смогли подтвердить оплату или право на льготный проезд. Лантратова напомнила, что это правило уже действует в отношении инвалидов первой группы и детей младше 16 лет.

«Особенно актуально об этом говорить накануне Международного дня пожилых людей. Данная мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем», — сказала депутат.

Ранее в Люберцах водителя автобуса обвинили в том, что он высадил школьницу за отсутствие билета. Проверка показала, что девочка сама вышла на остановке с друзьями-безбилетниками.