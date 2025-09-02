Водителям автобусов в Солнечногорске напомнили о запрете высадки детей

В Солнечногорске для водителей общественного транспорта провели инструктаж по правилам перевозки несовершеннолетних. Участникам напомнили, что закон запрещает высаживать из автобуса пассажиров младше 16 лет, если рядом нет взрослых сопровождающих.

Мероприятие организовали представители Западного межмуниципального управления Административно-пассажирской инспекции Московской области, представители администрации округа и волонтеры.

«Знание закона и прав пассажиров позволит избежать не только конфликтных ситуаций, но и обеспечит безопасность детей: даже при отсутствии факта оплаты поездки ребенок безопасно доберется до места назначения», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Всего во встрече приняли участие 35 водителей. Им еще раз объяснили, что несовершеннолетнего до 16 лет нельзя высаживать без взрослого сопровождающего даже при отсутствии оплаты или подтверждения льготы. Также водителей предупредили об административной ответственности в виде штрафа за высадку ребенка и раздали информационные листовки.

«Данные мероприятия по информированию проводятся на постоянной основе, не реже раза в месяц, при совместной организации с администрацией городского округа Солнечногорск», — сказал заместитель начальника Западного межмуниципального управления Административно-пассажирской инспекции Московской области Дмитрий Шупляков.

Жителям напомнили: если ребенка все же незаконно высадили из автобуса, необходимо сообщить об этом в Ростехнадзор, указав номер маршрута, дату и время происшествия.