В Подмосковье арестовали водителя, высадившего из автобуса ребенка

Полиция Подмосковья арестовала водителя, высадившего девочку из автобуса

Фото: Pixabay

Подмосковная полиция установила и задержала водителя, высадившего из автобуса несовершеннолетнюю. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

В Сети полицейские обнаружили публикацию, в которой говорится, что водитель автобуса высадил девочку вне остановочного пункта из-за неоплаченного проезда.

Полиция отдела «Люберецкое» установила и задержала водителя, его доставила в отделение для разбирательства. Материал по делу правоохранители направили в следственные органы.

В феврале в Энгельсе кондуктор высадила девочку из автобуса, хотя та купила билет. Женщина заявила, что цифры на предъявленном билете не совпадают и высадила ее на остановке.

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