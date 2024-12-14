Минтранс Подмосковья пояснил ситуацию с высаженной из автобуса в Люберцах школьницей

Власти Подмосковья: в Люберцах девочка сама вышла из автобуса, вины водителя нет

Историю с высаженной из автобуса девочкой в Люберцах прокомментировали власти Подмосковья. В Telegram-канале Минтранса Московской области сообщили, что школьница и ее товарищи сами вышли из общественного транспорта на автобусной остановке.

Инцидент произошел на остановочном пункте «Егорово». В автобус № 29 зашли четыре подростка, один из них оплатил проезд, трое других этого не сделали.

«Водитель открыл дверь кабины и корректно спросил, по какой причине не оплатили проезд. После вопроса подростки вышли из автобуса по собственному желанию. Автобус все это время находился на остановочном пункте с открытыми дверьми», — сообщили в министерстве.

Таким образом, факт принудительной высадки несовершеннолетней не подтвердился. В Минтрансе напомнили, что водители не имеют права высаживать детей до 16 лет, даже если они не оплатили проезд. За нарушение этого правила шофера могут даже уволить.

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