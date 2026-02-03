Более 10 брошенных автомобилей эвакуировали в прошлом году в Истре

В 2025 году было эвакуировано 12 автомобилей на всей территории муниципалитета. Обнаруженный в ходе регулярных инспекционных выездов автохлам отвозят на спецстоянки.

Так называемая «автонедвижимость» занимает парковочные места, мешает проезду скорых и другого транспорта, а в зимнее время затрудняет уборку территорий.

Нередко такие машины привлекают детей, а это опасно. Поэтому работа по выявлению подобных авто ведется постоянно. Как только обнаружен давно забытый автомобиль — владельца извещают о необходимости убрать его в течение 10 дней. Установить собственника помогают ГИБДД и управляющие компании. В случае неисполнения требования — администрация принимает решение об эвакуации.

В январе один такой автомобиль из села Лучинское уже отвезли на спецстоянку. Эта же участь ожидает еще две брошенные машины. Работа в данном направлении продолжается.