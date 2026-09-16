Юрист Олифир предупредил, что записка с номером телефона под лобовым стеклом авто может сыграть на руку мошенникам

Записка с номером мобильного телефона под лобовым стеклом автомобиля может сыграть на руку злоумышленникам и раскрыть им полный профиль владельца машины. Такое предупреждение в беседе с «Газетой.Ru» озвучил адвокат Андрей Олифир.

По словам юриста, преступники получают доступ к регистрационному знаку, марке и цвету транспортного средства, а также вычисляют адрес проживания или работы гражданина, пишет ИА НСН.

Первая мошенническая схема строится на создании ложной срочности — злоумышленники звонят владельцу автомобиля и сообщают о готовящейся эвакуации или повреждении машины. Пока человек в спешке спускается во двор, его квартира или рабочий кабинет остаются без присмотра. Кроме того, быстрое появление жертвы подтверждает преступникам правильность собранной информации о месте жительства.

Вторая схема позволяет получить доступ к личным аккаунтам человека. Преступники представляются сотрудниками парковки или страховыми агентами, ссылаются на оставленную под стеклом записку с номером телефона и выманивают у доверчивого гражданина одноразовые коды из SMS-сообщений для входа в мессенджеры или банковские приложения.

Для снижения подобных рисков эксперт посоветовал использовать отдельную сим-карту, которая не привязана к банковским приложениям, государственным сервисам и основным социальным сетям.