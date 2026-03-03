Депутат Чаплин предупредил, что блокировка чужого автомобиля квалифицируется как создание препятствий для движения

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT предупредил, что блокировка чужого автомобиля квалифицируется как создание препятствий для движения.

«Ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 12.19 КоАП РФ», — отметил парламентарий.

Размер административного штрафа варьируется в зависимости от региона: в большинстве субъектов Федерации он составляет две тыс. рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга установлена повышенная санкция в размере трех тыс. рублей. Кроме того, транспортное средство нарушителя может быть задержано и перемещено на специализированную стоянку на основании ст. 27.13 КоАП РФ, что влечет за собой дополнительные расходы на эвакуацию и хранение автомобиля.

Чаплин предостерег от попыток самостоятельно убрать мешающий автомобиль путем толкания, буксировки тросом или взлома, так как это может быть переквалифицировано правоохранителями в уголовное деяние. Также он отметил, что водители в порыве гнева могут повредить чужое имущество, что подпадает под действие статей 7.17 КоАП РФ (штраф 300–500 рублей при незначительном уроне) или 167 УК РФ (санкции варьируются от крупных штрафов до лишения свободы на срок до двух лет).

Первым шагом должен стать осмотр автомобиля, перекрывающего выезд. Многие водители оставляют под лобовым стеклом номер телефона. Эффективным инструментом является мобильное приложение «Госуслуги Авто», которое с 2025 года позволяет анонимно уведомить владельца транспортного средства о том, что его машина блокирует проезд или создает помехи.