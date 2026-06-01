В Пулкове и Шереметьеве запустили посадку на рейсы по биометрии

В петербургском аэропорту Пулково и московском Шереметьеве запустили сервис посадки пассажиров по биометрии на рейсы «Аэрофлота» между двумя городами. В распоряжении 360.ru появились кадры из воздушных гаваней.

«Технология позволяет пройти регистрацию без предъявления документов — достаточно улыбнуться в камеру», — отметили в пресс-службе Шереметьева.

В Пулкове посадку по биометрии успешно протестировал операционный директор аэропорта Павел Кушниренко.

Сервис будет работать до 1 апреля 2027 года в качестве эксперимента. Чтобы воспользоваться им, нужно зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе. Пока услуга доступна на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее стало известно, что гости и участники Петербургского международного экономического форума также получат возможность пройти все предполетные проверки с помощью биометрии.