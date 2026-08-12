Россия начала первые поставки Ил-114-300

В России стартовали первые поставки самолета Ил-114-300 и серийное производство Ту-124. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров на сессии «Родина — это люди. Технологический суверенитет».

К тому же на завершающем этапе — сертификация и испытания МС-21 и Superjet. Новая линейка самолетов позволит гибко строить любые маршруты и расширять авиасообщение в регионах.

«Ключевое значение — в создании современного флота гражданской авиации. Программа переходит в практическую плоскость», — подчеркнул Мантуров.

Летные испытания Ил-114-300 завершились еще в апреле. Подписание контрактов с авиаперевозчиками будет напрямую зависеть от сертификации.