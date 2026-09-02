Компания «Ил» заявила о планах выпускать по 12 самолетов ежегодно к 2031 году

ПАО «Ил» выпустить планирует в 2028 году шесть пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил управляющий директор компании Даниил Бренерман, его слова передало РИА «Новости» .

«По плану, мы в 2028 году должны выпустить шесть самолетов, и далее девять, девять и 12, и в итоге выйдем на производство 12 самолетов в год», — поделился Бренерман.

Он отметил, что сейчас уже поступают заказы на Ил-114-300, итоговые планы выпуска будут зависеть от спроса.

Ил-114-300 — пассажирский самолет, который заменит устаревшие Ан-24. Первые поставки стартовали в августе, летные испытания Ил-114-300 завершились еще в апреле. Первые три борта передадут по льготному лизингу Второму Архангельскому авиаотряду.

ВЭФ-2026 проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей».