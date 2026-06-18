Симоньян предупредила об опасности бесконтрольного развития ИИ

Искусственный интеллект способен принести наибольшую пользу в медицине, но его бесконтрольное развитие может стать опасным для человечества. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью китайскому профессору Чжан Вэйвэю. Запись беседы опубликовали на Rutube .

По словам Симоньян, нейросети уже серьезно меняют медицинские технологии.

«Искусственный интеллект вперед толкает медицину немыслимо. Вы прекрасно знаете, что самые сложные, самые технологичные операции проводит искусственный интеллект. Вакцины от рака, которые сейчас изобретаются при помощи искусственного интеллекта <…> Это же здорово», — сказала она.

При этом Симоньян подчеркнула, что ИИ нельзя сравнивать с обычными технологическими прорывами, поскольку он способен выйти из-под контроля.

«Сейчас искусственный интеллект меняет человека уже. И я боюсь, что он сможет изменить, а потом и заменить человечество», — сказала она.

Медиаменеджер выразила надежду, что Китай сможет найти противоядие против неконтролируемого развития ИИ.

Ранее Симоньян сообщила, что планирует экранизировать книгу о своем супруге, режиссере Тигране Кеосаяне. Кроме того, автор готовит аудиоверсию романа.