Роскомнадзор заявил, что Telegram все еще нарушает российское законодательство

Роскомнадзор продолжает фиксировать нарушения российского законодательства со стороны Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя блокировку запрещенных материалов администрацией мессенджера.

«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», — указано в сообщении.

В среду администрация Telegram объявила, что за 17 марта заблокировала 114348 групп и каналов, нарушающих правила платформы. Это рекордное число с 10 марта.

Тем не менее блокировка мессенджера в России вошла в завершающую стадию. Но конкретных сроков в РКН не называют.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что исполнение законодательства и готовность сотрудничать спасут Telegram от полной блокировки в России.