Блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию. Об этом заявил ТАСС гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Накануне Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер еще на 35 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. В общей сложности штраф выписали за пять разных правонарушений.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спасти Telegram от полной блокировки в России может более сговорчивая позиция его создателя Павла Дурова. По словам представителя Кремля, если Дуров выполнит требования российского законодательства, то у него не будет проблем в стране.