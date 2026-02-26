В РКН не ответили ни да ни нет по поводу сроков блокировки Telegram

В Роскомнадзоре не стали комментировать новость о сроках блокировки мессенджера Telegram. Предположительно, доступ к нему ограничат в первых числах апреля, сообщил РБК .

Два близких к Кремлю источника заявили, что решение окончательное. Причинами блокировки они назвали участившиеся случаи вербовки через мессенджер, в том числе несовершеннолетних, для совершения преступлений.

В РКН в беседе с РИА «Новости» подчеркнули, что ведомству нечего добавить к предоставленной ранее информации о возможном ограничении доступа к Telegram.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что администрация мессенджера не хочет сотрудничать с российскими властями. На днях Telegram в очередной раз оштрафовали за отказ удалить запрещенную в стране информацию.