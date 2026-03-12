Песков посоветовал Дурову быть сговорчивее, чтобы спасти Telegram в России

Исполнение законодательства и готовность сотрудничать спасут мессенджер Telegram от полной блокировки в России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил об этом РИА «Новости» .

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — заявил он.

Ранее Песков рассказал, что пресс-служба не испытывает трудностей при ведении телеграм-канала Кремля. В качестве альтернативы используется Max.

Мессенджер Павла Дурова замедлили в России в начале февраля. Его администрация проигнорировала 150 тысяч запросов об удалении противоправного контента. Источники РБК сообщили, что в первых числах апреля Telegram заблокируют.