Telegram 17 марта заблокировал более 100 тысяч каналов и групп

Администрация Telegram 17 марта заблокировала по всему миру 114 348 тысяч каналов и групп, которые нарушали правила платформы. Статистику опубликовали на сайте мессенджера.

По данным на 18 февраля, в Telegram заблокировали более 10,1 миллиона групп и каналов с начала года.

ТАСС проанализировал статистику на сайте мессенджера. Агентство пришло к выводу, что в 2025 году администрация Telegram заблокировала почти в 2,7 раза больше каналов и групп, нарушавших правила платформы, чем в 2024-м. Общее число аккаунтов превысило 44 миллиона.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за неудаление контента по статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации». Постановление вынесли 16 марта.