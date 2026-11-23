В России испытали наноспутники для организации лазерной связи
«Геоскан» и «КуСпэйс Технологии» испытали наноспутники для лазерной связи
В России впервые провели эксперимент, доказавший возможность использования отечественных наноспутников для организации лазерной связи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Геоскан».
Работы выполнили совместно с «КуСпэйс Технологии».
В исследовании использовали сверхмалые спутники-кубсаты 16U, которые собирают 16 из стандартных модулей-кубиков 10 сантиметров в поперечнике.
«Эксперименты подтвердили, что точность ориентации спутников на базе платформы „Геоскан 16U“ достаточна для организации лазерных каналов связи с Землей», — отметили в компании.
Научный сотрудник «КуСпэйс Технологии» Виталий Мерзлинкин подчеркнул, что такой способ передачи данных требует меньше энергии при большей пропускной способности по сравнению с радиотрансляцией, а луч сложнее перехватить.
Однако лазерная связь требовательнее к характеристикам системы наведения и ориентации.
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