Эксперт Дворянский назвал создание комиссии по ИИ ожидаемой мерой по улучшению сервиса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при президент по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ опубликован на портале правовой информации. Новая комиссия займется решением вопросов цифровизации сервисов и услуг, аналогичных «Госуслугам», и повышением их доступности для населения, сообщил ИА НСН эксперт по информационной безопасности Александр Дворянский.

Как говорится в официальном документе, основной задачей комиссии станет координация деятельности и повышение эффективности взаимодействия федеральных органов государственной власти, субъектов России и заинтересованных организаций в области создания, развития и внедрения ИИ.

Как отметил специалист, в России дела с развитием ИИ обстоят очень хорошо, и создание комиссии — это ожидаемая мера по улучшению сервиса. Дворянский подчеркнул, что главное — грамотно управлять имеющимися мощностями.