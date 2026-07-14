Корабль «Союз МС-29» с экипажем пристыковался к МКС

Стартовавший с космодрома «Байконур» пилотируемый корабль «Союз МС-29» начал стыковку с модулем «Причал» Международной космической станции. Прямую трансляцию на своей странице во «ВКонтакте» вел Роскосмос.

На борту космического корабля находятся российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анли Менон.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что экипаж проведет на орбите 261 сутки. За это время космонавты и астронавты выполнят 38 экспериментов, включая «Газоанализатор-ФС», «Теледроид» и «Солнце-Терагерц».

На орбиту космический корабль «Союз МС-29» с экипажем вывела ракета «Союз 2.1.а», которую запустили во вторник, 14 июля, с космодрома «Байконур». Весь путь от Земли до МКС составил около трех часов.