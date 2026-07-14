Ракету «Союз» запустили с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура и вывела корабль «Союз МС-29» на орбиту. В состав экипажа вошли россияне Петр Дубров, Анна Кикина и американец Анил Менон, сообщили в Роскосмосе.

Ракета оторвалась от стартового стола площадки №31 в 17:48. Корабль отделился от третьей ступени и вышел на орбиту. Стыковка с МКС запланирована в 20:56.

Продолжительность миссии космонавтов на станции составит 261 сутки. В российской программе запланировано 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля — штатно!» — подчеркнули в Роскосмосе.

Недавно командир экипажа Петр Дубров рассказал, что на случай встречи с инопланетянами у космонавтов нет четких инструкций. По его словам, такая вероятность крайне мала.