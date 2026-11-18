Символ Московского зоопарка манул Тимофей с энтузиазмом воспринял первый снег и активно погулял по вольеру. Об этом сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

Специалисты отметили, что Тимоша не только готов к зиме, но и рад ей. Он активнее, чем обычно, прогуливается по своей лужайке, залезает на ветки, разыскивает перепелок под бревнами.

Упитанный мохнатый кот на приложенном видео попробовал забраться на дерево, побегал по заснеженному вольеру и спрятался обратно в логово.

«Да, скоро будет сезон сугробов, но манул готов и к ним. У него же есть Денис с лопатой», — подытожили в пресс-службе.

Ранее в зоопарке рассказали, что Тимофей стал очень популярен в Китае. Многие туристы из КНР приходят посмотреть именно на него.

Кот завершает зажировку, его вес уже достиг шести килограммов.