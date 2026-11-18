Сильный снегопад, накрывший столичный регион 18 ноября, добавил работы коммунальным службам Одинцовского округа. На расчистку дорог, дворов и общественных пространств направили 130 единиц техники и около 800 сотрудников.

К непогоде начали готовиться еще накануне вечером. Муниципальные дороги заранее обработали противогололедными реагентами, чтобы снизить риск образования наледи.

С утра на проезжую часть вышли 32 машины: 12 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов МТЗ и четыре высокопроизводительные машины. Вместе с техникой на муниципальных дорогах работают более 70 сотрудников. Еще 98 единиц спецтехники и свыше 630 дворников задействованы в уборке придомовых территорий, внутриквартальных проездов и общественных пространств.

В первую очередь коммунальщики расчищают входы в здания, пешеходные дорожки и тротуары. Особое внимание уделяют лестницам и спускам, где во время снегопада возрастает риск поскользнуться.

В числе приоритетных участков также подъезды к социальным учреждениям, детские площадки и проезды к контейнерным площадкам. После расчистки территории обрабатывают противогололедными материалами.