Участники рынка допустили блокировку зарубежных криптобирж в России

Иностранные криптобиржи могут попасть под блокировку в России уже летом, считают участники рынка. Об этом сообщило издание «РБК-Крипто» .

«Ожидаем, что Роскомнадзор может начать массовую блокировку сайтов незарегистрированных в России криптобирж и крупных обменников уже летом этого года», — рассказал старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.

По его мнению, такие меры могут повысить комиссии и увести часть операций в теневой сектор, если рынку не предложат легальные альтернативы.

По оценке Минфина, оборот криптовалют в стране достигает около 50 миллиардов рублей в день и проходит вне регулирования. В Мосбирже отмечают, что россияне ежегодно платят зарубежным криптоплощадкам около 15 миллиардов долларов. Теперь отечественные сервисы рассчитывают занять эту долю рынка.

В мае российские власти арестовали бывшего топ-менеджера Binance в СНГ Владимира Смеркиса.