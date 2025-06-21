Маск анонсировал обновление нейросети Grok

Интегрированная в социальную сеть X (бывший Twitter) модель искусственного интеллекта Grok обновится до новой версии 3.5. Об этом заявил владелец площадки, американский предприниматель Илон Маск.

Он подчеркнул, что новую версию очистят от мусора нескорректированных данных, поэтому ответы нейросети станут точнее, а рассуждения — разумнее.

«Мы перейдем на Grok 3.5 (возможно, нам следует назвать его 4), который обладает расширенными возможностями рассуждения, чтобы переписать весь корпус человеческих знаний, добавив недостающую информацию и удалив ошибки», — объявил Маск на своей странице в социальной сети X.

Предприниматель добавил, что новую версию Grok разработчики выкатят через несколько дней.

Сейчас пользователям площадки доступна только бесплатная версия Grok 2, премиум-пользователи социальной сети, оплатившие доступ к расширенным возможностям сайта, пользуются версией Grok 3 без ограничений.

В конце мая основатель Telegram Павел Дуров объявил о внедрении чат-бота Grok в систему популярного мессенджера. Но это заявление опроверг владелец нейросети Илон Маск, который предупредил, что сделка еще на завершилась, поэтому говорить о ней рано.

Однако заявление Дурова сыграло в пользу криптовалюты Toncoin, которая прибавила сразу 23% на виртуальных биржах. После опровержения Маска стоимость монеты незначительно скорректировалась, но все равно осталась выше своего прежнего уровня.