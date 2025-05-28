Дуров и Маск договорились о полной интеграции Grok в Telegram
Telegram и компания xAI Илона Маска заключили соглашение о внедрении чат-бота Grok в мессенджер. Об этом сообщил Павел Дуров в Telegram-канале.
«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о партнерстве сроком на год, чтобы предоставить чат-бота Grok от xAI нашему миллиарду+ пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал он.
Это укрепит финансовое положение Telegram. По словам Дурова, компания получит 300 миллионов долларов в виде наличных и акций от xAI, а также 50% дохода от подписок на услуги xAI, продаваемых через Telegram.
В конце февраля Маск анонсировал обновление ИИ Grok. Бизнесмен назвал его самой умной нейросетью на планете. Также бизнесмен продемонстрировал возможности чат-бота, используя фотографию с Иосифом Сталиным.
Ранее Маск предложил использовать искусственный интеллект для выполнения части функций госслужащих, сообщило Ura.ru. По его мнению, это повысит эффективность работы правительства США.