Цена Toncoin взлетела после объявления о связке Telegram и Grok от Маска

Стоимость криптовалюты Toncoin подскочила после сообщения о сотрудничестве мессенджера Telegram с Илоном Маском и его чат-ботом Grok. Об этом рассказало ИА НСН .

Монета TON прибавила почти 23% в цене, согласно данным крупных криптобирж. Сейчас наблюдается небольшая коррекция. Павел Дуров, глава Telegram, объявил о партнерстве с компанией xAI Илона Маска. В приложения мессенджера интегрируют чат-бот Grok, созданный на базе нейросетей.

Партнерство Telegram и xAI первоначально рассчитано на годовой срок. Стороны договорились, что Telegram получит сумму в 300 миллионов долларов ( порядка 23 миллиардов рублей), состоящую из наличных средств и акций xAI. Кроме того, мессенджеру будет принадлежать половина выручки от подписки xAI, реализуемой посредством программы.