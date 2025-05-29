Маск и Дуров поспорили из-за соглашения об интеграции Grok в Telegram

Американский предприниматель Илон Маск и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поспорили о возможном сотрудничестве между их компаниями. Диалог бизнесменов развернулся в соцсети X.

Накануне Дуров объявил о договоренности по внедрению чат-бота Grok в Telegram. По его словам, компания получит 300 миллионов долларов от xAI в виде наличных и акций, а также 50% доходов от подписок на xAI через Telegram.

Но Маск ответил, что сделка не заключена.

«Никакого соглашения подписано не было», — написал он в соцсети X.

В ответном комментарии Дуров заявил, что есть принципиальная договоренность, но формальности еще не решены.

«Верно. В принципе, мы согласны, но формальности еще не улажены», — отметил он.

Ранее Дуров впервые появился на публике с возлюбленной Юлией Вавиловой. Пара посетила благотворительный гала-ужин amfAR, который Американский фонд исследований СПИДа организовал в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.