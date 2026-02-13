«Какая милота». Собчак обратилась к Мизулиной из-за Telegram

Выступившая против замедления Telegram глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина могла бы подключить свою аудиторию к публичному протесту. Сделать это ее попросила журналистка Ксения Собчак в выпуске шоу «Осторожно: Собчак» .

Она привела реакцию политиков и звезд на замедление Telegram. Против ограничений выступили руководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Собчак заявила, что даже «легионерка безопасного интернета» Мизулина шокирована решением Роскомнадзора.

«Сердечки вот шлет Telegram, какая милота. Ну так подключите, Екатерина, свою армию школьников. Пусть завалят Роскомнадзор фан-артом про любовь к „телеге“», — сказала телеведущая.

Ранее Мизулина заступилась за популярную у подростков игру Roblox, которую заблокировали за многочисленные нарушения и пропаганду экстремизма. Она получила более 60 тысяч сообщений от расстроенных геймеров.