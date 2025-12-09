Мизулина получила более 60 тысяч жалоб на блокировку Roblox

Школьники, студенты и их родители направили 63 тысячи писем с жалобами на блокировку Roblox. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она отметила, что прочитала письма и часть их них направила в Роскомнадзор.

«Возникает вопрос. Может быть пора искать другие варианты борьбы с педофилами и провокаторами, которые лезут в детскую среду в сети? Решает ли вообще блокировка ресурсов проблему доступа незнакомцев к детям?» — отметила Мизулина.

Она напомнила, что педофилы лезут в любую среду, где есть несовершеннолетние, и «вопросы про нехорошую активность незнакомцев» могут возникнуть к любым платформам.

По ее словам, после блокировки Roblox дети пойдут на другие ресурсы или начнут использовать методы обхода, из-за чего у них будет формироваться пренебрежительное отношение к решениям государства.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев обратил внимание, что мошенники начали предлагать школьникам восстановить доступ к игре за небольшую плату. В итоге преступники обманывают детей, списывая деньги с банковской карты, пока ее не блокируют.