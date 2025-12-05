Мизулина направит в Роскомнадзор жалобы на блокировку Roblox

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала блокировку популярной игры Roblox в России. Пост она опубликовала в Telegram-канале.

Мизулина отметила, что получает десятки тысяч комментариев относительно решений Роскомнадзора по блокировке разных платформ, в том числе Roblox.

«Лига безопасного интернета не принимала участия в принятии решений по ограничению FaceTime, Snapchat, Roblox, WhatsApp*, Discord и иных платформ на территории России», — написала она.

Также Мизулина подчеркнула, что все письма по поводу ограничений в отношении Roblox будут направлены в Роскомнадзор.

Блокировку Roblox в России регулятор объяснил многочисленными нарушениями. На платформе неоднократно фиксировали пропаганду экстремизма.

Психиатр Елизавета Жесткова предупредила, что дети могут сталкиваться с потенциально опасным контентом в онлайн-игре Roblox.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.