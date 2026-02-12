Миронов обратился в Совбез России по поводу замедления Telegram

Целесообразность действий Роскомнадзора по поводу замедления Telegram следует изучить. На это указал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в официальном обращении в Совбез РФ.

«С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал частичное ограничение работы Telegram в России. Решение вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе, так как может угрожать безопасности граждан нашей страны», — подчеркнул он.

Миронов напомнил о позиции губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который говорил о влиянии замедления работы мессенджера на донесение оперативной информации до жителей региона при ухудшении обстановки.

«Ведь фронтовая связь в зоне проведения специальной военной операции обеспечивается в том числе и посредством этого мессенджера», — сказал парламентарий.

В российском сегменте Telegram, подчеркнул Миронов, есть мощный патриотический ресурс из военкоров, волонтеров и всех, кто поддерживает СВО. Он рассчитан не только на внутреннюю аудиторию, но и на страны бывшего СНГ и зарубежные. Мессенджер также используют многие административные органы — диалог с населением позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Миронов подчеркнул, что действия РКН не должны приводить к снижению положительного влияния телеграм-каналов на продвижение национальных интересов и повышать риски социальной напряженности.

«Прошу Совет безопасности изучить целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению Telegram», — заключил он.