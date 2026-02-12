Удар по гостеприимству. Почему замедление Telegram может оставить турбизнес без хлеба

Замедление работы мессенджера Telegram несет серьезные риски для туристической отрасли. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России .

По мнению экспертов, платформа стала незаменимой площадкой для общения, передачи фото и видео между туристами и турагентами.

В АТОР поступили сотни обращений от туристических компаний. На рынке опасаются, что останутся без привычного канала связи с клиентами. Передача подборок отелей, фото и видео теперь занимает часы.

из жалобы одной из турагентов

Полтора часа грузится собранная мною подборка видео, фото и описаний отелей, которую я делала по просьбе туриста.

«С блокировкой мессенджера мы потеряем не просто канал продаж, а уже развитый канал общения с нашими агентами — со своим стилем, дизайном и преданной аудиторией», — объяснили в компании.

Туроператоры также внедрили на базе Telegram чат-боты для обслуживания туристов на отдыхе, а через сам мессенджер идет значительный объем продаж — например, в ITM group на него пришлось около 10% бронирований с начала года.

Особую обеспокоенность эксперты выразили в отношении иностранных туристов. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, для гостей с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, привыкших к WhatsApp*, Telegram остается пусть и менее популярным, но доступным вариантом связи.

Полная блокировка последнего работающего знакомого мессенджера, по мнению участников рынка, демотивирует иностранцев и сводит на нет многомиллиардные инвестиции в продвижение России за рубежом. Кроме того, они не могут зарегистрироваться в национальных мессенджерах со своими номерами.

Также блокировка грозит российским туристам в других странах. Они останутся без оперативной поддержки и экстренной информации. Через Telegram можно было увидеть предупреждения МИД, Росавиации о закрытии аэропортов и другие важные уведомления.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.