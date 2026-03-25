Генератор видео Sora по неизвестной причине закрыли

Презентованная в 2024 году ИИ-модель генерации видео Sora прекратила работу. Американская компания OpenAI объявила о закрытии проекта в соцсети X .

«Мы прощаемся с Sora. <…> Вскоре мы поделимся дополнительной информацией, включая сроки разработки приложения и API, а также подробности о сохранении вашей работы», — заявили разработчики.

Представители OpenAI не назвали причину, по которой решили остановить поддержку Sora. Газета The Wall Street Journal связала это с планами компании по первичному размещению акций на фондовом рынке в четвертом квартале 2026 года. Для успеха дела владельцы сосредоточатся на программировании для бизнес-задач.

Приложение Sora позволяло пользователям генерировать видео с использованием искусственного интеллекта, в том числе встраиваться в известные сцены из фильмов. Это сделало его одним из самых популярных в категории «Фото и видео» в App Store. Это вызвало волну негодования из-за нарушения авторского права и перспектив использования в индустрии развлечений.

Другое успешное детище OpenAI чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT оскандалился из-за предполагаемого сотрудничества с ФБР. Кроме того, несколько американских семей обратились в суд из-за того, что после общения с программой их родственники впадали в бредовое состояние.