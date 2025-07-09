Юру Борисова утвердили на роль сооснователя OpenAI в новом голливудском фильме

Variety: Юра Борисов сыграет в фильме «Искусственный» об истории Сэма Альтмана

Российский актер Юра Борисов сыграет сооснователя OpenAI в комедийной драме «Искусственный» об истории Сэма Альтмана. Об этом сообщило издание Variety , уточнив, что съемки начнутся летом и пройдут в Сан-Франциско и Италии.

Лука Гуаданьино, известный по фильмам «Назови меня своим именем» и «Претенденты», выступит режиссером проекта. Производством будет заниматься студия Amazon MGM, в которой охарактеризовали картину как разворачивающуюся в мире искусственного интеллекта комедийную драму.

Борисову досталась роль Ильи Суцкевера, одного из создателей OpenAI. Основателя компании Сэма Альтмана сыграет Эндрю Гарфилд. Сценаристом фильма стал Саймон Рич, который написал сценарий мультфильма «Головоломка».

Ранее Юру Борисова пригласили в состав Американской академии кинематографических искусств и наук, напомнил RT.