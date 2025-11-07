На OpenAI подали иски из-за случаев суицида пользователей ChatGPT

WSJ: на OpenAI в США подали иски по обвинениям в случаях суицида пользователей

Несколько семей в США подали судебные иски против OpenAI. Они заявили, что их родственники совершили самоубийство после общения с чат-ботом ChatGPT, сообщила газета The Wall Street Journal .

«В суды штата Калифорния подали семь исков. Они свидетельствуют, что после длительных сеансов общения с чат-ботом пользователи впадали в бредовое состояние, порой заканчивавшееся самоубийством», — отметили журналисты.

В жалобах говорится, что жизнь самоубийством покончили четверо человек после контактов с генеративным ИИ. Истцы потребовали от разработчика внести изменения в работе ChatGPT, а также компенсации в виде денежной суммы.

«Люди хотят, чтобы разговор автоматически завершался при обсуждении способов самоубийства», — добавили авторы статьи.

Ранее американский пенсионер по совету ChatGPT и заменил соль на бромид натрия и попал в психиатрическую больницу.