ФБР следит за нами? В чем главная опасность ChatGPT для россиян

Общественники выдвинули обвинение в адрес ChatGPT, заявив, что нейросеть передает данные о пользователях в ФБР. В чем опасность искусственного интеллекта и почему речь не может идти о простом запрете — разбирался 360.ru.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов на Восточном экономическом форуме рассказал 360.ru, что в одном из опубликованных американцами в открытом доступе уголовных дел против российской информационной компании указано, что материалы для обвинения передала компания OpenAI, пометив их как подозрительные запросы на русском языке. И это, по словам Асафова, может быть не единичным случаем.

Их собственные дела дают нам возможность сделать вывод, что OpenAI сами, без запроса со стороны разведок и таких структур, как ФБР, передают на всякий случай не только информацию о запросах, но и информацию о пользователе: с какого аккаунта он это делал, как часто, в каком контексте, что ответил бот. И это становится материалом для расследования.

Кроме того, общественник сообщил, что 13 июля несколько директоров по развитию ведущих компаний, связанных с искусственным интеллектом, получили воинские звания и вошли в штат Пентагона. Таким образом, по его мнению, США хотят полностью интегрировать сферу в военный контур.

Государственное регулирование

«Я во время своего короткого выступления попросил аудиторию — там было человек, наверное, 100 — поднятием руки сообщить мне, кто использует нейросети и кто использует российские нейросети. Несколько нейросетей использует большинство, российские нейросети не использует никто. И вот это как раз наглядная демонстрация возможной угрозы нашему цифровому суверенитету, которая однозначно требует государственного регулирования. И в области образования, наверное, в первую очередь», — подчеркнул Асафов.

Он отметил, что подобный вопрос должен регулироваться государством. Однако простой запрет ChatGPT — не выход из положения, поскольку сервис и так находится под санкциями и россияне не могут загрузить его и оплатить без VPN и иностранной банковской карты.

Также собеседник 360.ru отметил, что главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман недавно поднял тему подростковых самоубийств и не исключил, что в системе введут родительский контроль.

«Даже они уже об этом говорят. А не то что вывод, довольно обобщающий, поверхностный, что в России опять хотят чего-то запретить. Я понимаю, что тяга к хайпу и поиску кринжовых инфоповодов довольно высока, но все-таки ситуация выглядит несколько шире», — подытожил член Общественной палаты.

Ранее американский пенсионер впал в кому и позднее умер по пути на свидание с чат-ботом, который принял за живую девушку. По данным Альтмана, каждый четвертый интернет-пользователь флиртовал с нейросетью.