ФБР следит за нами? В чем главная опасность ChatGPT для россиян
Общественник Асафов: разработчики ИИ передают информацию спецслужбам США
Общественники выдвинули обвинение в адрес ChatGPT, заявив, что нейросеть передает данные о пользователях в ФБР. В чем опасность искусственного интеллекта и почему речь не может идти о простом запрете — разбирался 360.ru.
Уголовные дела по материалам ChatGPT
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов на Восточном экономическом форуме рассказал 360.ru, что в одном из опубликованных американцами в открытом доступе уголовных дел против российской информационной компании указано, что материалы для обвинения передала компания OpenAI, пометив их как подозрительные запросы на русском языке. И это, по словам Асафова, может быть не единичным случаем.
Их собственные дела дают нам возможность сделать вывод, что OpenAI сами, без запроса со стороны разведок и таких структур, как ФБР, передают на всякий случай не только информацию о запросах, но и информацию о пользователе: с какого аккаунта он это делал, как часто, в каком контексте, что ответил бот. И это становится материалом для расследования.
Александр Асафов
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов
Кроме того, общественник сообщил, что 13 июля несколько директоров по развитию ведущих компаний, связанных с искусственным интеллектом, получили воинские звания и вошли в штат Пентагона. Таким образом, по его мнению, США хотят полностью интегрировать сферу в военный контур.
Государственное регулирование
«Я во время своего короткого выступления попросил аудиторию — там было человек, наверное, 100 — поднятием руки сообщить мне, кто использует нейросети и кто использует российские нейросети. Несколько нейросетей использует большинство, российские нейросети не использует никто. И вот это как раз наглядная демонстрация возможной угрозы нашему цифровому суверенитету, которая однозначно требует государственного регулирования. И в области образования, наверное, в первую очередь», — подчеркнул Асафов.
Он отметил, что подобный вопрос должен регулироваться государством. Однако простой запрет ChatGPT — не выход из положения, поскольку сервис и так находится под санкциями и россияне не могут загрузить его и оплатить без VPN и иностранной банковской карты.
Также собеседник 360.ru отметил, что главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман недавно поднял тему подростковых самоубийств и не исключил, что в системе введут родительский контроль.
«Даже они уже об этом говорят. А не то что вывод, довольно обобщающий, поверхностный, что в России опять хотят чего-то запретить. Я понимаю, что тяга к хайпу и поиску кринжовых инфоповодов довольно высока, но все-таки ситуация выглядит несколько шире», — подытожил член Общественной палаты.
Ранее американский пенсионер впал в кому и позднее умер по пути на свидание с чат-ботом, который принял за живую девушку. По данным Альтмана, каждый четвертый интернет-пользователь флиртовал с нейросетью.