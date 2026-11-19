Перед выходом игры Grand Theft Auto VI пользователи PlayStation Network столкнулись со сбоями при подключении, авторизации и загрузке. Об этом сообщил сервис Downdetector .

Онлайн-платформа PlayStation Network используется на игровых консолях PlayStation, включая PlayStation 5. За последние сутки в ее работе произошли массовые сбои.

Первые отчеты о неполадках поступили вечером 18 ноября, пик пришелся на час до полуночи. Каждый третий жаловался на проблемы при входе, 30% пользователей — на отсутствие подключения к серверу, 22% — на баги при загрузке и обновлении.

Официальный релиз игры GTA VI планировался 19 ноября, она доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Незадолго до выхода мошенники запустили фейковый маркет цифровых товаров, на котором заработали почти миллион рублей.