Rockstar Games представила GTA VI с шестью звездами розыска

Компания Rockstar Games представила релиз игры Grand Theft Auto VI. Презентацию с официальным трейлером и игровыми сценами показали во время 26-минутной трансляции на Netflix .

Главными героями шестнадцатой части основной серии Grand Theft Auto останутся Джейсон и Люсия. В ролике показали перестрелки, полицейские погони, ограбления магазинов и заправок, вечеринки и поездки по городу. Персонажи смогут держаться за руки, проводить время вместе и влиять на развитие своих отношений.

В игре появятся шесть звезд розыска. Полиция будет учитывать одежду и внешность подозреваемых, а герои смогут разделяться, менять машины и угонять транспорт двумя способами — разбивая окно или используя отмычки.

Разработчики также добавили решения с последствиями, поэтому повторение прохождения не будет скучным — его можно реализовать по-разному.

В июне очередное обновление получила еще одна популярная игра — Genshin Impact. В ее следующей версии анонсировали регион — прототип России, а также элементы русской народной музыки.