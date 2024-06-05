Искусственный интеллект поможет режиссерам, продюсерам и операторам создавать медиаконтент, но не заменит человека. Специалисты не потеряли работу из-за нейросетей, заявил 360.ru креативный продюсер RuTube Андрей Родной на полях ПМЭФ-2024.

«Медиаиндустрия — огромный организм. ИИ как хорошо отточенный инструмент позволит каким-то образом развить индустрию, но влияет ли он на отрасль в чистом виде — вопрос. Кадры решают все», — заявил он.

Родной объяснил, что над контентом работали комплексно, с привлечением режиссеров, продюсеров, операторов. По его мнению, ИИ не заменит специалистов, так как работает под их управлением.

«Да, он может помочь, он влияет на контент, но не на индустрию. Без людей нет контента. Нельзя сказать, что сегодня мы разработали ИИ, и теперь увольняем специалистов. <…> В медиаиндустрии нужно чувство юмора, нужен опыт, знания», — сказал продюсер.

Собеседник 360.ru сравнил себя с рыцарем, а ИИ — с оруженосцем. Он заявил, что нейросети помогли так же, как другие технологии в прошлом — развили отрасль, но не повлияли на нее кардинальным образом.

Использование YandexGPT станет одной из тем обсуждений в первый день ПМЭФ-2024. Выставочный центр «Экспофорум» открылся утром, участников встретили робот Женя и большой красный дракон.